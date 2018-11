Assinados memorandos de entendimento para o Air Centre

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior assinou, esta semana, um conjunto de memorandos de entendimento e declarações de intenção, no sentido de estabelecer parcerias no âmbito do Centro Internacional de Investigação dos Açores (“Atlantic International Research Centre” - AIR Centre).

As colaborações estabelecidas envolvem os governos dos países fundadores do AIR Centre, agências espaciais, organizações de investigação científica nas áreas do espaço, oceanos, clima, instituições de ensino superior, “entre outras entidades que nos últimos 30 meses têm desenvolvido esforços significativos baseados na cooperação entre os parceiros da fundação e implementação daquela que é já uma instituição científica internacional com uma organização distribuída e em rede, o AIR Centre”, revelou o Ministério.





