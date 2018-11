Assembleia Plenária da CALRE 2018 aprova “Declaração dos Açores”

Assembleia Plenária da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE) 2018, que decorreu na sede do parlamento açoriano, ficou marcada pela aprovação da “Declaração dos Açores”, um documento aprovado por unanimidade, e que expressa a importância da “participação da população da União Europeia, em geral, e das suas regiões, em particular” nos processos de tomada de decisão, bem como “na elaboração das políticas públicas europeias com impacto direto nos territórios”, uma vez que são estas as instituições mais próximas dos cidadãos.