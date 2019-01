Assembleia Geral da Associação AIR Centre realiza-se sábado na ilha Terceira

Durante esta reunião, José Joaquim Brito, um dos responsáveis da Plataforma Oceânica das Canárias, irá ser formalmente empossado como Diretor Executivo do AIR Centre.





Gui Menezes salientou que este é “mais um passo para a concretização” do AIR Centre, acrescentando, em nota do execeutivo, que “estão criadas as condições para a elaboração de um plano de ação centrado nas áreas científicas identificadas nas declarações da Praia da Vitória, de Florianópolis e de Las Palmas", nomeadamente as alterações climáticas, os recursos marinhos e a biodiversidade, entre outras.





Para o Secretário Regional, Joaquim Brito é “um profundo conhecedor da realidade do sistema científico dos Açores, em particular na área das Ciências do Mar", sendo, por isso, uma “mais valia para a Região”.





Gui Menezes referiu ainda que espera que os Açores possam contribuir para “a implementação de uma agenda científica para o Atlântico”.





Para além da reunião da Assembleia Geral da Associação AIR Centre, durante a visita do Ministro da Ciência à ilha Terceira será discutido o Plano de Desenvolvimento do AIR Centre, que prevê a constituição, ainda este ano, de uma equipa de Observação da Terra.







Este plano será alvo de um protocolo entre o Governo dos Açores e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com o objetivo de estimular e potenciar novas atividades de investigação e inovação, a alavancar através do AIR Centre, estando prevista a criação de uma equipa de investigadores para observação da Terra.





A apresentação do projeto Terceira Tech Island, pelo Vice-Presidente do Governo, Sérgio Ávila, no espaço dedicado aos 'boot camps' em linguagem de programação, na Praia da Vitória, bem como uma visita ao Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira – Terinov, em Angra do Heroísmo, são outros dos pontos da agenda.