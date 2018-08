Assalto à mão armada em multibanco junto a hipermercado em Fafe

As mais lidas

De acordo com a mesma fonte, ninguém ficou ferido, embora o funcionário da empresa de segurança tenha ficado, como é normal, afetado psicologicamente pelo sucedido.

Em declarações à Lusa, fonte do comando da GNR de Braga disse que os indivíduos estavam armados, atuaram de cara tapada e conseguiram fugir num veículo de marca Mercedes.

Um funcionário de uma carrinha de valores foi assaltado este domingo no momento em que abastecia uma caixa de multibanco instalada no parque de um hipermercado em Fafe, distrito de Braga.

