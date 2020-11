ASR desencadeia investigação epidemiológica a clientes estabelecimento de diversão

Nesse sentido, a Autoridade de Saúde Regional solicita a quem tenha frequentado este estabelecimento nos dias 30 e 31 de outubro e 1, 2 e 3 de novembro de 2020, e a quem tenha contactado com frequentadores desse estabelecimento, que contacte a Linha de Saúde Açores, através do número 808 24 60 24, com vista à realização de teste de despiste ao novo coronavírus.

Além disso, a Autoridade de Saúde Regional solicita a quem frequentou o referido estabelecimento que adote todas as medidas de prevenção, nomeadamente o isolamento profilático.

Na Linha de Saúde Açores, que é gratuita e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, encontra uma equipa de profissionais de saúde que lhe prestará toda a informação.

Para mais informação deve ser consultado o site criado pelo Governo dos Açores sobre o controlo da pandemia na Região, em https://destinoseguro.azores.gov.pt/, ou a página de Facebook da Direção Regional da Saúde, em https://www.facebook.com/DirecaoSaudeAcores/.

O Governo dos Açores disponibiliza ainda a Linha Açores de Esclarecimento Não Médico COVID-19, com o número 800 29 29 29, que pode ser utilizada entre as 08h30 e as 18h30, nos dias úteis, e a Linha RIAC 800 500 501, que funciona de segunda-feira a sábado, das 09h00 às 22h30, e aos domingos, das 10h00 às 22h30.