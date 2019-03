ASAE detém três homens por venda irregular de bilhetes online para o Porto-Benfica

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve este sábado no Porto três homens pela “prática de venda irregular de bilhetes, com a especulação a atingir valores de lucro de 250% acima do valor facial”, anunciou aquela entidade.

A ASAE, que desencadeou uma operação de fiscalização no âmbito da realização do jogo da Primeira Liga entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica, que decorre hoje no Estádio do Dragão, no Porto, instaurou processos-crime contra os homens, que foram detidos “em flagrante delito”, de acordo com um comunicado da Autoridade enviado às redações.

“Foram apreendidos quatro bilhetes que se encontravam à venda através da Internet” e “os detidos serão presentes a tribunal na próxima segunda-feira”, anunciou a ASAE.

A Autoridade alerta ainda os consumidores no sentido de evitarem a aquisição de bilhetes acima do valor oficial, sublinhando que essa venda constitui um crime “punido com pena de prisão até três anos”.