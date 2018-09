ASAE detém 24 pessoas por especulação na venda de bilhetes para os U2

As mais lidas

A ASAE aproveita para alertar os consumidores para que evitem comprar bilhetes acima do seu valor oficial, sendo que essa venda é um crime de especulação, que pode ser punido com pena de prisão até três anos.

“Como resultado desta ação, foram detidos 24 indivíduos, em flagrante delito, em vários pontos do país, pela prática do crime de especulação sobre o valor de venda oficial de bilhetes para os concertos”, refere a autoridade, em comunicado hoje divulgado.

Nestas ações foram apreendidos 64 bilhetes com valores unitários que variam entre os 37 euros e os 338 euros e que eram transacionados por valores entre os 150 euros e os mil euros. Isto permitia aos vendedores obter percentagens de lucro acima dos 900 por cento.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve 24 pessoas em vários pontos do país por crime de especulação na venda de bilhetes para os concertos dos U2, que atuam este domingo e segunda-feira em Lisboa.

