ASAE apreendeu no Porto 142 mil euros de mercadoria contrafeita

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou ter apreendido 142 mil euros de mercadoria contrafeita (têxteis, calçado, relógios e perfumes), em 10 mandados de busca no Porto.

A ASAE, através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, refere em comunicado que, no âmbito de uma investigação por venda e circulação de artigos contrafeitos, executou 10 mandados de busca (seis domiciliários e quatro não-domiciliários), no centro da cidade do Porto.

“A investigação, que durou cerca de 12 meses, levou à identificação e consequentes buscas aos domicílios dos arguidos, bem como a residências que funcionavam como locais de armazenamento de mercadoria contrafeita, sendo que um dos locais funcionava ainda como ‘showroom’ à porta fechada, sem qualquer identificação no exterior”, esclarece.

Na nota de Imprensa, a ASAE afirma que “foram constituídas, até agora, duas pessoas arguidas, cujas suspeitas levam a crer que operavam como grandes distribuidoras na zona norte do país”.

“Foram apreendidos 8.124 artigos contrafeitos com um valor estimado de 142.531 euros e ainda cerca de 40 mil euros em dinheiro”, acrescenta.

A execução dos mandados de busca contou com a colaboração da PSP do Porto.