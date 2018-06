ASAE apreende no Porto 45 mil artigos contrafeitos

As mais lidas

No total, e no âmbito deste inquérito, foram realizados seis mandados de busca, tendo sido apreendidos cerca de 58 mil artigos contrafeitos, num valor global de cerca de 6.200 euros.

Refere a nota que as investigações permitiram identificar um novo suspeito da prática do crime de contrafação e ocultação de artigos contrafeitos, já identificado noutros processos.

Este mês foram realizadas mais buscas, em outro local do centro histórico do Porto, onde se encontrava armazenada a maioria da mercadoria contrafeita agora apreendida.

Em fevereiro as investigações da ASAE levaram à realização de quatro mandados de busca, na zona histórica do Porto, mas o arguido não cessou a sua atividade ilícita.

Em comunicado hoje divulgado, a ASAE adianta que a investigação começou o ano passado e, na altura, foi apreendido material contrafeito num valor aproximado de 7.500 euros, num armazém em Vila do Conde.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 45 mil artigos contrafeitos, entre os quais relógios, perfumes, malas, num armazém no centro histórico do Porto.

