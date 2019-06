"As Portas de Vitral” no Teatro Micaelense

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido com os seus alunos este espetáculo motiva uma reflexão sobre o que “poderemos vivenciar, se ousarmos abrir as portas que vão

surgindo no nosso caminho, não vendo estas como obstáculos, mas como diferentes passagens”, refere nota.



A coreógrafa afirma na mesma nota que “'As Portas de Vitral' motivam uma reflexão sobre o que poderemos vivenciar, se ousarmos abrir as portas que vão surgindo no nosso caminho, não as vendo como obstáculos, mas como diferentes passagens”.







Ana Cosme dançou como solista e bailarina principal da Companhia Ballet Teatro Paz, durante dez anos. Desde 2006, a convite de estabelecimentos de ensino particulares, leciona Ballet e Contemporâneo. Como coreógrafa, tem desenvolvido um intenso trabalho na área da dança contemporânea. Paralelamente, cria e executa toda a cenografia dos seus espetáculos. É membro do Conselho Internacional de Dança da UNESCO.