“As mulheres também têm uma paixão profunda pelo futebol”

A Brandi Chastain está pela primeira vez nos Açores. Como é que surgiu esta oportunidade?

Foi através de um programa de intercâmbio dos Estados Unidos da América (EUA), que procura levar atletas a diversos locais no mundo para partilhar a alegria pelo jogo, encorajar meninas e mulheres a praticarem desporto e reconhecerem a importância e os benefícios que a prática de atividade física ou de desporto tem na vida. Para mim, enquanto antiga jogadora e uma apaixonada pelo futebol, é um privilégio estar inserida neste programa porque adoro viajar e conhecer novos lugares. No caso particular dos Açores, foi uma escolha quase pessoal porque muitas vezes estive em Portugal, mais concretamente no Algarve, onde realizei vários estágios com a seleção nacional feminina dos EUA, e já tinha ouvido falar dos Açores. E ainda bem que vim porque está a ser espetacular!

Nos EUA existem muitas pessoas com origem ou que nasceram nos Açores...

É verdade! Aliás, já treinei duas atletas que moram na Califórnia e cujos avós são açorianos e moram nos Açores! E esta minha ligação e vontade de vir aos Açores foi reforçada nessa ligação. O futebol, mais uma vez, ligou-me aos Açores e isso é muito emocionante.

A Brandi Chastain é a jogadora de futebol mais icónica da modalidade a nível mundial e na altura em que jogou não haviam muitas mulheres a jogar futebol. Hoje há cada vez mais mulheres a praticar um desporto que, diziam, era para homens. Uma ideia cada vez mais errada e desatualizada?

Sim. Cada vez mais vemos um número maior de mulheres a jogar futebol e, a nível mundial, assiste-se a uma transformação generalizada. Há cada vez mais mulheres a praticar e os pais começam a reconhecer e a aceitar que muita meninas querem jogar futebol. As mulheres também amam e têm uma paixão profunda pelo futebol e este apoio dos pais tem sido fundamental para a mudança de mentalidades.

Se olharmos para este campo à nossa frente [Complexo Desportivo Pedro Pauleta] vemos muitos meninos a jogar, mas também já existem muitas meninas com 5 ou 6 anos a praticar a modalidade. E se olharmos para o Walking Football, entre os homens estão também muitas mulheres a praticar o desporto. Hoje o futebol é um desporto para ambos os sexos e, aqui em Portugal, o percurso da seleção nacional, que no Mundial de 2023 teve uma participação fantástica, deixa antever um futuro bastante risonho para o futebol feminino.

Acha que o número de praticantes femininas vai aumentar?

Não hajam quaisquer dúvidas que os números vão ter uma curva ascendente. Há cada vez mais meninas a jogar futebol e a minha mensagem, aqui nos Açores, é que não deixem de explorar a oportunidade de terem uma carreira de jogadora, como também a via universitária, como acontece nos EUA. É possível ser atleta profissional e conciliar com uma frequência universitária. Por exemplo, e a título de mera curiosidade, o meu marido é treinador de futebol feminino numa universidade nos EUA com um nome que é muito conhecido e popular aqui em São Miguel: Santa Clara! Não deixa de ser uma bonita coincidência o meu marido ser treinador na Universidade de Santa Clara, na Califórnia, e eu estar na ilha da equipa profissional do Santa Clara!

A Brandi Chastain liderou a luta, nos EUA, pela igualdade de direitos entre as jogadoras de futebol da seleção norte-americana, em relação à seleção masculina. Esta luta está ganha?

Esta é uma luta que nunca vai acabar. E a razão porque afirmo que esta luta nunca vai acabar é porque há sempre alguém que a combate e cria resistência. Temos de continuar a lutar, ser persistentes e batermo-nos por direitos iguais no desporto, mas também na vida.