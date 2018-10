As Alterações Climáticas e o Património Cultural em debate em Angra do Heroísmo

Durante o dia 9 de outubro o Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo será palco do debate sobre as consequências das alterações climáticas no património cultural da região com dois painéis.



Pela manhã o debate vai assentar na componente mais científica com os nomes: Hugo Costa, Investigador do CCIAM – Climate Change Impacts, Adaptation and Modeling, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, José Virgílio Cruz, Professor Auxiliar com Agregação no Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos e na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade dos Açores, Carlos Manuel Neves, Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, e Rui Quartau, Investigador Auxiliar, Divisão de Geologia Marinha | Instituto Hidrográfico. O painel da manhã será moderado por João Pedro Barreiros, Professor Agregado do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores em Angra do Heroísmo.



À tarde, depois da exibição do documentário “Renascer das Águas: A Coleção Calouste Gulbenkian de Livros: Manuscritos Ocidentais e as Inundações de 1967”, de Márcia Lessa, o debate prossegue com o debate sobre o património cultural moderado por Maria Calado, Presidente da Direção do Centro Nacional de Cultura. Os oradores são Isabel Raposo de Magalhães, Técnica Superior do Museu Nacional dos Coches, Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional de Cultura do Alentejo e Patrícia Santiago Brum, Arqueóloga do TROIA RESORT.



O encontro termina com a apresentação da residência artística "O Património como Fonte de Inspiração" pelo Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas.

O Seminário “As Alterações Climáticas e o Património Cultural” insere-se num conjunto de iniciativas da Direção Regional da Cultura no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural que pretende promover o debate na esfera pública regional, sobre as consequências das alterações climáticas e as consequências para o património cultural.