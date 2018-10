Artur Silva vence nos VSH no Pico

Foi positiva a estreia de Artur Silva nas provas do Pico Automóvel Clube, com o piloto de São Mateus da Calheta a ser 8º da geral no VII Pico Play Auto Açoreana Rali, posição a que juntou a vitória na categoria VSH e na Classe 2.

De regresso ao volante de um Citroën Saxo Cup e novamente com Miguel Sousa Azevedo como seu navegador, o piloto da ilha Terceira perdeu segundos preciosos "com um deslize na Super Especial de sexta-feira, e depois com uma má entrada nos primeiros troços da manhã no sábado, onde hesitamos muito e onde o Saxo falhou algumas vezes", disse citado em comunicado de imprensa.

O piloto diz ainda que "só depois da segunda assistência é que percebemos que o corta corrente não estava a funcionar bem, pelo que a seguir conseguimos melhorar bastante os nossos tempos".

Num tipo de percurso que não é o seu preferido, Artur Silva sublinha que "os troços estavam cheios de buracos, o que dificultou a nossa tarefa. Ainda assim, o balanço é positivo e o rali é muito desafiante, pelo que esperamos voltar em 2019 e melhorar ainda mais".