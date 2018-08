Artur Ponte é o novo presidente do CDS da ilha de São Miguel

"Estas eleições constituem um começo de um novo tempo para o CDS na ilha de São Miguel. Estamos hoje todos juntos e motivados para defendermos os micaelenses e fazer crescer o partido na nossa ilha", diz Artur Ponte, citado em nota de imprensa do CDS-PP.



Também na mesma nota, o presidente do partido na região, Artur Lima, diz que os centristas estão a "preparar-se" para "cada vez mais" serem uma "alternativa não socialista na República" e nos Açores.



"Voltaremos, em 2020, a eleger pelo círculo eleitoral de São Miguel, um deputado do CDS para a Assembleia Regional", confia Artur Lima.



José Carlos Meireles é o secretário da nova direção do CDS de São Miguel, que tem ainda como vogais Rui Manuel Picanço Lobão, João de Ávila Pereira, Isabel Vieira Melo, Deolinda Cunha, Nuno Câmara e Lénia Ponte.