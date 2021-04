Artista nascido nos Açores vence segundo Óscar da sua carreira

Nascido na ilha do Faial mas de nacionalidade britânica, Christopher Hampton conquistou o segundo Óscar da sua carreira ao adaptar para cinema a peça de teatro “O Pai”.



Christopher Hampton ganhou a primeira estatueta há mais de 30 anos com o filme “Ligações Perigosas”. Várias nomeações já tinham acontecido, mas este é o segundo Óscar a levar para casa, desta feita pelo seu trabalho de escrita na adaptação da peça de teatro “O Pai” para o grande ecrã.



“O mais galardoado argumentista, dramaturgo e realizador de cinema nascido nos Açores, é recipiente do Prémio Atlante MiratecArts, o qual recebeu em pessoa no palco do Teatro Faialense, num evento/entrevista liderada por Terry Costa, diretor artístico da MiratecArts. Hampton chamou o evento aos Açores, o qual aconteceu durante o festival internacional de artes, Azores Fringe”, pode ler-se em nota de imprensa, sublinhando tratar-se para o artista de ‘um dos momentos mais terra-a-terra, uma experiência que me fez muito feliz’”.

Na noite dos Óscares, Christopher Hampton estava em Londres, onde recebeu o prémio mais cobiçado da indústria cinematográfica, com a sua presença ao vivo nos estúdios BFI Southbank a ser transmitida ao mundo. Na altura, disse que “este é o quarto Óscar em que participo em pessoa, e é por uma margem imensa o mais estranho”.

A MiratecArts felicitou Hampton pelo seu feito, reiterando o convite para regressar aos Açores em 2026, por forma a celebrar o 80.º aniversário “onde nasceu”.