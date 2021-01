Artista faialense abre a sétima edição do festival Montanha

A abertura oficial do evento decorreu no passado fim de semana com a inauguração da exposição "Pó Poroso" de desenhos a carvão por Ana Alves, indica nota.

"Foi com muita alegria que vi exposto os humores do Pico e pude partilhar esta visão da montanha com todos os que vieram assistir," disse a artista, citada na nota.



Ana Alves é natural da ilha do Faial, formada em arquitetura e encontra nas artes plásticas um modo de experimentação livre e tem desenvolvido, nos últimos anos, um trabalho experimental, explorando várias técnicas com tendência para o traço rápido e espontâneo, procurando que o material e o seu suporte revelem o que querem ser.



Vencedora do Prémio Entre-Mares 2018, expõe pela primeira vez a solo com o projeto "Pó Poroso", um conjunto de representações da montanha do Pico com as suas diferentes faces, os seus diferentes humores.



"Pó Poroso" fica patente até à primavera na galeria da Atlântico Teahouse, na vila da Madalena.



O Montanha Pico Festival continua com mais exposições, noites de cinema, sábados "Visitarte a grutas" e domingos com tarde de chá na Casa da Montanha.



Os interessado têm que se inscrever via email info@mirateca.com.