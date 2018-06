Artesanato dos Açores premiado na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa

A Vice-Presidência do Governo, através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA), promove a participação dos Açores neste certame, que permite aos artesãos concorrer ao Prémio FIA, nas categorias de “Melhor Peça de Artesanato Tradicional” e de “Melhor Peça de Artesanato Contemporâneo”.

Nesse sentido, e de acordo com Gacs, a artesã do Faial, Lina Silva, foi premiada com uma menção honrosa, na modalidade de Artesanato Tradicional, com um conjunto de casaco e mala concebido com palha de trigo, fio de babosa e tule.

Lina Silva, que está inscrita há 13 anos no CRAA, trabalha em costura desde os 11 anos de idade, tendo a paixão pelo bordado a palha surgido em 1985, através da sogra, Lúcia Sousa, mestre nesta arte, que também já arrecadou prémios na Feira Internacional de Artesanato.

No seu trabalho, Lina Silva cria diversos padrões, sobretudo vegetalistas, com especial destaque para a espiga de trigo, obtendo sobre os fundos negros do tule com o brilho dourado da palha composições que tornam únicas as suas peças de vestuário e acessórios de moda.

Na categoria de “Melhor Peça de Artesanato Tradicional” participaram também as artesãs Sofia Afonso e Isabel Silva Melo, de São Miguel, com um presépio de lapinha e uma composição em cerâmica figurativa, respetivamente.

Por seu lado, a competição na categoria de “Melhor Peça de Artesanato Contemporâneo” contou com a participação dos artesãos Adolfo Mendonça, da ilha Terceira, com uma peça em faiança, e Fátima Freitas, do Pico, com um vestido com aplicações em escama de peixe.