Arrendar uma casa custa mais 514 euros do que em agosto de 2022

“Em relação ao valor médio dos imóveis para arrendar, verifica-se que houve um aumento na renda média de +43%, estando 514 euros mais caro, quando comparado com o mesmo período do ano passado”, destacou, adiantando que “desde o início do ano, que se tem verificado uma ligeira estabilização dos valores médios, no entanto, em agosto houve um ligeiro aumento (+5%), fixando-se agora em 1.723 euros”.

Segundo o portal, de uma forma geral, está a registar-se “um abrandamento do preço das casas, mas continua a ser cerca de 32.833 euros mais caro comprar casa, do que em agosto do ano passado”, um aumento de 8%.