Arrancou a obra de requalificação do entreposto frigorífico das Velas em São Jorge

Segundo Gui Menezes, citado em nota do Gacs, os trabalhos visam “melhorar a capacidade industrial do entreposto frigorífico, por forma a contribuir para a boa conservação do pescado capturado na ilha de São Jorge e, consequentemente, para a sua valorização”.





O secretário regional salientou ainda a importância desta empreitada no sentido de “melhorar as condições” desta infraestrutura “ao nível da congelação e da rede de refrigeração”, acrescentando que com as obras de melhoria e ampliação do entreposto frigorífico das Velas “o Governo dos Açores cumpre o compromisso que assumiu com os pescadores jorgenses”.



A empreitada foi adjudicada à empresa Tecnovia-Açores, com um prazo de execução de 365 dias, sendo que a fiscalização e coordenação de segurança da obra está a cargo da empresa RC Consultores.