Arranca terça-feira campanha para fiscalizar uso do telemóvel durante condução

A campanha de segurança rodoviária “Phone Off – A conduzir não uses o telemóvel”, que envolve a ANSR, a GNR e a PSP, vai prolongar-se até ao dia 01 de março e pretende alertar os condutores para as consequências negativas, e mesmo fatais, do uso indevido do telemóvel durante a condução.

Segundo a ANSR, em 2020 foram registadas 23.038 infrações deste género, o que corresponde a uma média de 63 por dia.

Num comunicado conjunto, ANSR, GNR e PSP lembram que diversos estudos científicos “equiparam o uso indevido do telemóvel à condução sob o efeito do álcool”, com consequências “muito parecidas” na atenção e na capacidade de reação.

Para reduzir este tipo de comportamentos, as alterações ao Código da Estrada em vigor desde o passado dia 08 de janeiro duplicaram os valores das coimas, tendo passado os limites para entre 250 euros e 1.250 euros, com retirada de três pontos na carta de condução, em vez dos anteriores dois pontos.

A campanha, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, vai incluir ações de sensibilização da ANSR, operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência para vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, para ajudar a diminuir o risco de acidentes e promover a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização, em diferentes localidades: dia 23 de fevereiro na Zona da Expo (Lisboa), dia 24 na Estrada Nacional 4 em Vendas Novas, dia 25 na Estrada dos Ciprestes, em Setúbal, e dia 26 na Rotunda A8, saída de Óbidos.

Em comunicado, a ANSR, a GNR e a PSP sublinham o perigo do uso de telemóvel ao volante e apelam para que se evite este comportamento.

“A utilização do telemóvel durante a condução aumenta quatro vezes o risco de ocorrência de acidente de viação”, lembram.

Sublinham ainda que o uso de aparelhos eletrónicos durante a condução dificulta a interpretação da sinalização e leva ao desrespeito das regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões.

O Plano Nacional de Fiscalização prevê a realização de campanhas de sensibilização em simultâneo com operações de fiscalização “em locais onde ocorrem regularmente infrações que representam um risco acrescido para a ocorrência de acidentes”, recordam as autoridades.