Arquipélagos da Macaronésia integram grupo de conservação de plantas endémicas

O grupo, constituído por investigadores da Universidade dos Açores e do Instituto Superior de Agronomia, bem como diretores e técnicos de entidades governamentais e privadas de proteção ambiental das regiões, tem presidência dividida entre os Açores e as Canárias e irá reunir pela primeira vez nos dias 29 e 30 de novembro em Las Palmas, Canárias.

As ilhas da Macaronésia são uma das 36 regiões classificadas como 'hotspot' da biodiversidade, devido à “enorme diversidade de plantas endémicas”, mas também por terem “perdido pelo menos 70% da sua biodiversidade inicial”, explica a nota de imprensa enviada pelo CIBIO, o centro de investigação em biodiversidade e recursos genéticos da Universidade dos Açores, que integra o grupo da IUCN.

