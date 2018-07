Arquipélago promove visita-oficina especial de verão: “Verão no Arquipélago – Dupla Diversão”

O Serviço Educativo do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas está a promover, a atividade “Verão no Arquipélago”, que este ano tem como mote “Dupla diversão”.

Nos primeiros dois dias de visita-oficina, as crianças, com idades entre 6 e os 12 anos, visitaram a “Exposição – Índice” e construíram um diário gráfico, utilizado no registo diário dos seus momentos preferidos. Durante esta oficina, os participantes pintaram a dois, posicionando-se frente a frente, colorindo a película transparente que as dividia e, por fim, criaram personagens animadas, com base nos livros que encontraram na biblioteca deste Centro de Artes, refere nota de imprensa.



A visita-oficina de continuidade “Verão no Arquipélago – Dupla Diversão” decorre até sexta-feira, dia 20 de julho, e até lá as crianças terão ainda a oportunidade de conhecer o universo das bandeiras, criando não só a sua própria bandeira, como uma para o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas. A partir do visionamento de frames de imagens de arquivo da RTP, os participantes vão dar cor ao que foi registado a preto e branco. Vão desenhar com fios, dando-lhes cores e atribuindo-lhes formas, e filmar a pares um pequeno depoimento sobre a experiência no “Verão no Arquipélago”.

Acrescenta a nota que ainda este mês de julho, o Serviço Educativo do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas promove a visita-oficina “Último Domingo de Cada mês | Sobre Pano”, 29 de julho, às 15horas. Estão também disponíveis, mediante marcação prévia e até 5 de agosto, três atividades: “Desafiar a pintura” – dos 2 aos 6 anos, “Sobre pano” – dos 6 aos 12 anos, e “Pensar tradições” – para maiores de 12 anos.