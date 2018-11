Arquipélago inaugura exposição “Azores. São Miguel.”, de Idaira del Castillo

A mostra é o resultado final da Residência Artística que Idaira del Castillo, levou a cabo desde de outubro deste ano, onde apresenta o seu trabalho na área da fotografia, do vídeo e do desenho.





De acordo com comunicado, esta Residência Artística decorre no âmbito do protocolo cultural assinado entre a Secretaria Regional da Educação e Cultura/Direção Regional da Cultura, através do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, e o Centro de Arte La Regenta, em Las Palmas, nas Canárias, tendo em vista o intercâmbio de artistas dos dois arquipélagos.



Idaira del Castillo, natural de Santa Cruz de Tenerife, é licenciada em Belas-Artes pela Universidade de La Laguna e mestre em Design de Palco pela Universidade Complutense de Madrid.



Venceu, em 2008, o primeiro Prémio de Artes Plásticas Manolo Millares e, em 2009, o Prémio de 25 ft 2011 da área de Cultura, do Governo das Ilhas Canárias.



A exposição “Azores. São Miguel.” fica patente no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, até 3 de fevereiro.



Recorde-se que no âmbito do protocolo referido, a artista açoriana Sofia Caetano realizou, entre 5 e 31 de maio, uma Residência Artística no Centro de Arte La Regenta, que culminou na exposição individual “Thirst Explorations”, uma instalação de vídeo, que esteve patente naquele Centro de Arte entre 13 de julho e 22 de setembro.