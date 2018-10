Arquipélago inaugura 2º Ciclo do “Geometria Sónica”

O Arquipélago inaugura amanhã, dia 27 de outubro, pelas 18h30, o 2º Ciclo Expositivo do “Geometria Sónica”, projeto em parceria com a Rádio e Televisão de Portugal, e com a curadoria de Nuno Faria e Nicolau Tudela.



Este ciclo apresenta os projetos artísticos das duplas Miguel Leal/ Pedro Tudela e Mike Cooter/ Tomás Cunha Ferreira, desenvolvidos em Residência Artística, e uma nova seleção de vídeos do Arquivo Audiovisual da RTP que remetem para o universo açoriano.





Segundo os curadores, citados em nota de imprensa, "é um 2º Ciclo expositivo, com outras formas de olhar, com outras maneiras de trabalhar o arquivo audiovisual da RTP, são outros diálogos nesta relação entre memória e história (...)”.





“Geometria Sónica” começou em maio deste ano, onde estiveram em Residência Artística, no Arquipélago, Francisco Janes, Laetitia Morais, Sara Bichão e Manon Harrois - artistas representados no 1º Ciclo Expositivo -, Mike Cooter, Miguel Leal, Pedro Tudela e Tomás Cunha Ferreira - que vão expor neste 2º Ciclo -, Francisco Queimadela e Mariana Caló, Pedro Tropa e Ricardo Jacinto vão integrar o 3º ciclo Expositivo, onde se irá juntar Jonathan Saldanha em dezembro.