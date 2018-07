Arquipélago inaugura 1.º Ciclo Expositivo do “Geometria Sónica”

Este ciclo apresenta os trabalhos resultantes das Residências Artísticas das duplas Manon Harrois/Sara Bichão e Laetitia Morais/Francisco Janes e uma seleção de imagens do Arquivo Audiovisual da RTP.

Segundo o curador Nuno Faria, citado em nota de imprensa, o projeto “integra diferentes níveis de experiência, de vivência do presente e de rememoração do passado, de contemplação de paisagem e de imersão no território, de experiência individual e comunitária”.

As Residências Artísticas estão a decorrer desde do mês de maio, com cada dupla a permanecer cerca de 15 dias nos Açores, para desenvolver os seus projetos, que passam pela investigação, criação e produção de novas obras a partir dos Açores, recorrendo ao vasto Arquivo Audiovisual da RTP, diz a nota.

Manon Harrois e Sara Bichão foram a primeira dupla em residência no Arquipélago, no passado mês de maio, seguindo-se, em julho, Laetitia Morais e Francisco Janes. Estiveram, ainda, em Residência Artística as duplas Ricardo Jacinto/Pedro Tropa, em junho, e Miguel Leal e Pedro Tudela, no mês de julho.

O resultado destas Residências Artísticas será apresentado nos dois ciclos expositivos seguintes, o 2.º Ciclo Expositivo em outubro, e o 3.º Ciclo Expositivo em janeiro.