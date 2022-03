Arquipélago acolhe concerto com Inês Simões e Daniel Godinho

Os dois músicos vão percorrer as obras de Richard Wagner, de Francisco de Lacerda e uma obra de António Chagas Rosa, em estreia mundial a partir da lírica japonesa, Chants de Teika, indica nota do executivo regional.





Segundo a organização, o ciclo “A Música e o Mundo – Encontros Sonoros Atlânticos”, promovido pela Francisco de Lacerda - a Música e o Mundo, Associação Cultural e com programação do compositor Vasco Mendonça, estreou a 21 de agosto em Lisboa e, até 18 de setembro, apresenta seis concertos em Portugal continental e nos Açores, passando pelas ilhas de São Jorge, Terceira e São Miguel, com três obras em estreia absoluta.





O evento constitui-se, assim, “como uma série de recitais, em que a obra do compositor, musicólogo e maestro açoriano Francisco de Lacerda (1869 – 1934) é o estímulo para a criação de novas peças musicais, intimamente relacionadas com os locais em que se apresentam”.





Inês Simões, licenciada pela Academia Nacional Superior de Orquestra, é mestre em Artes - Estudos Vocais Avançados pela Wales International Academy of Voice, onde estudou com Dennis O’Neill. É também mestre em Música - Canto pela Guildhall School of Music and Drama, onde ganhou o Tracey Chadwell Memorial Prize, tendo participado no curso Opera Works da English National Opera.





A artista participou em várias masterclasses com cantores, pianistas e maestros de renome internacional, como Kiri Te Kanawa, Richard Bonynge ou Graham Johnson, e ganhou o 3.º lugar do Prémio Jovens Músicos 2010 e o 2.º lugar no Prémio José Alegria em 2008.





Inês Simões apresenta-se regularmente em recital e é uma grande entusiasta de música contemporânea, destacando-se um concerto dirigido por Magnus Lindberg no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, com novas obras compostas para a sua voz.





Daniel Godinho nasceu em Lisboa e estudou na Academia Nacional Superior de Orquestra, onde foi aluno de Alexei Eremine. O seu interesse pela música vocal levou-o a frequentar as International Lied Masterclasses no Conservatorium van Amsterdam e a Deutsche Lied Akademie, em Trossingen, na Alemanha.





Para além disso, tem tido oportunidade de se aperfeiçoar com importantes músicos, como Rudolf Jansen, Axel Bauni, Eugene Asti, Udo Reinemann, Jan Philip Schulze, David Selig, Sarah Walker, Marta Gullyas, entre outros.





Foi pianista acompanhador no Instituto Piaget e na Escola Superior de Música de Lisboa e é atualmente professor na Escola de Música do Conservatório Nacional, e tem acompanhado em concursos importantes, como o Prémio Jovens Músicos, o Prémio de Interpretação do Estoril e o Concurso de Canto Lírico da Fundação Rotária Portuguesa. Desde 2009, é também acompanhador do Festival Vocalize, em Almada.