Arquipélago acolhe atividades no âmbito do I Encontro Literário "Açores - Arquipélago de Escritores"

O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira grande, acolhe, no âmbito da sua programação para novembro, várias atividades integradas no I Encontro Literário “Açores – Arquipélago de Escritores”, além de exposições, uma residência artística e diversas iniciativas do serviço educativo.

No âmbito deste Encontro Literário, decorrem várias atividades, nomeadamente no dia 16 de novembro, com o Serviço Educativo a promover uma visita-oficina “Personagens animadas”, a partir das 10 horas.

No mesmo dia, pelas18h30, na 'Black Box', decorre a conversa “A Multiplicação de Distopias é uma Forma de Distopia”, com Afonso Cruz, Sandro William Junqueira, Paula de Sousa Lima, David Machado e João de Melo, enquanto no dia seguinte, pelas 17h30, também na 'Black Box', tem lugar uma homenagem ao escritor Emanuel Jorge Botelho.

De acordo com nota de imprensa, durante o mês de novembro podem igualmente ser visitados no Arquipélago dois projetos expositivos e uma peça de arquitetura escultórica, nomeadamente, o 2.º Ciclo Expositivo do “Geometria Sónica” apresenta os projetos artísticos das duplas Miguel Leal/Pedro Tudela e Mike Cooter/Tomás Cunha Ferreira, desenvolvidos em Residência Artística.

Na sala do Serviço Educativo está patente a exposição “Serviço Educativo 2015 – 2018”, que apresenta ao público uma seleção de trabalhos criados e produzidos no âmbito dos vários projetos desenvolvidos por este serviço.

No pátio central do Arquipélago, está patente o projeto “Landmark”, resultado da Residência Artística do arquiteto Joaquim Oliveira, promovida pela Direção Regional da Cultura e intitulada “O Património como fonte de inspiração”, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural.

A artista Idaira del Castillo, selecionada no âmbito do protocolo assinado entre a Direção Regional da Cultura, através do Arquipélago e o Centro de Arte La Regenta, nas Canárias, vai estar em Residência Artística até ao dia 30 de novembro.

Para o dia 25 de novembro, o Serviço Educativo promove a atividade especial “Último domingo de cada mês”, destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos, agendada para as 15 horas.