Arouca perde em Oliveira de Azeméis e desce ao Campeonato de Portugal

Com o triunfo do Varzim na receção à Académica por 1-0, a formação de Arouca viu-se relegada para o 16.º e antepenúltimo lugar com 40 pontos, menos um do que poveiros e Mafra - empatou 1-1 na Covilhã -, as duas equipas imediatamente acima e que conseguiram assegurar a manutenção.

Descem, além do Arouca, o Sporting de Braga B e o Vitória de Guimarães B.