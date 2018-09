Armas e munições apreendidas na Vidigueira

As mais lidas

O homem, de acordo com as autoridades, foi mais tarde localizado, sendo constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência (TIR), por "posse ilegal de armas e de armas proibidas".

No seguimento das diligências, segundo a GNR, "verificou-se que na residência do casal existiam dezenas de armas e munições pertencentes à vítima, algumas das quais ilegais e outras cuja posse não lhe era permitida, por falta de licença válida".

"Os militares ao chegarem ao local, depararam-se apenas com a presumível agressora, em virtude de a vítima ter fugido", adianta o comunicado.

Segundo o comunicado, através da linha 112, a Guarda Nacional Republicana recebeu uma denúncia de "uma suposta situação de violência doméstica, referindo que um homem tinha sido agredido pela sua esposa, com uma arma branca".

O Comando Territorial de Beja da GNR refere em comunicado que na sexta-feira, através do Destacamento Territorial de Beja, identificou uma mulher, de 44 anos, alegadamente "pelo crime de violência doméstica", e um homem, por posse ilegal de armas, em Vidigueira.

