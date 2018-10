Árbitro francês Ruddy Buquet dirige Ajax-Benfica da Liga dos Campeões

O francês Ruddy Buquet foi o árbitro indicado este domingo pela UEFA para dirigir o jogo de terça-feira entre os holandeses do Ajax e o Benfica, da terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões de futebol.

Ruddy Buquet, de 41 anos, internacional pela FIFA desde 2011, que ainda recentemente dirigiu o jogo particular entre as seleções de Portugal e da Escócia (3-1), vai ter como assistentes os seus compatriotas Guillaume Debart e Julien Pacelli.

O encontro de terça-feira em Amesterdão será o segundo que o árbitro francês se cruza com o Benfica, depois do empate 2-2 com o Astana, no Cazaquistão, na edição de 2015/16 da Liga dos Campeões.

O Benfica, terceiro classificado do grupo E, com três pontos, defronta na terça-feira o Ajax, em Amesterdão, que lidera em parceria com os alemães do Bayern Munique, ambos com quatro pontos. Os gregos do AEK Atenas seguem no quarto posto, ainda sem qualquer ponto.