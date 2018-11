Apresentadora da RTP Helena Ramos morre aos 64 anos vítima de doença

As mais lidas

Em 2004, fez ainda parte da comissão instaladora do Canal Memória.

Ao longo da carreira foi ainda apresentadora de programas temáticos referentes ao Carnaval, Marchas Populares, Natal dos Hospitais e Festival da Canção, tendo ainda dado a cara pelos sorteios do Totoloto e do Toto-Sorteio.

O canal público também fez uma referência no Jornal da Tarde.

A noticiada foi avançada pela RTP na sua página de Facebook, através da publicação com uma fotografia da apresentadora, o seu ano de nascimento (1954-2018) e a frase “até sempre”.

