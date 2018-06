Apresentação da candidatura Pedro Nascimento Cabral amanhã na sede do PSD/Açores

Numa candidatura intitulada “Tempo de Vencer”, Pedro Nascimento Cabral decidiu que este é o momento de avançar, porque considera que “o Partido e os Açores não podem esperar. É hora de devolver a esperança de vitória ao PSD/Açores” tendo ainda acrescentado que “só unindo o partido, no sentido de juntar todos os militantes na defesa de um projecto comum, é que conseguiremos demonstrar aos Açorianos que podem contar connosco como alternativa credível à governação esgotada do partido socialista, que atingirá no final desta legislatura 24 anos, quase um quarto de século”, refere em nota de imprensa.



A nota diz ainda que a sua candidatura está a decorrer a um bom ritmo, com uma grande aceitação por parte dos militantes, bem como da generalidade das pessoas, tendo finalizado as suas declarações com um convite expresso para que todos compareçam para a apresentação da sua candidatura salientando que “Sou filho de um fundador do PSD/Açores. Exerci diversos cargos na JSD e no PSD. Sou Advogado de profissão. Trago comigo a experiência de quem anda há vinte anos no mundo real do trabalho e tenho a certeza de que estou preparado para liderar o maior partido dos Açores. Por isso peço aos militantes que confiem em mim e me concedam esta honra.”.