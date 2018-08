O relatório da Polícia Judiciária que dá conta de ter havido maiores apreensões de haxixe nos Açores em 2017 do que em todo o distrito de Lisboa está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 5 de agosto de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para uma entrevista com o candidato à liderança do PSD/Açores, Pedro Nascimento Cabral.

"Clubes com opiniões contrárias sobre apoio da palavra Açores" é destaque desportivo do jornal.