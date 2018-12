Apreensão de 400 artigos contrafeitos à venda em lojas na Horta

As mais lidas

De acordo com comunicado, no decorrer da operação de fiscalização de âmbito fiscal e aduaneiro a estabelecimentos comercias, foram detetados à venda, em lojas de roupa, diversos artigos de vestuário contrafeitos, avaliados em 2 mil euros, sendo os mesmos apreendidos. Nesta ação foram ainda identificados dois homens, de 49 e 38 anos, proprietários dos estabelecimentos onde se verificou o ilícito, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca da Horta.

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial da Horta, apreendeu cerca de 400 artigos de vestuário contrafeito, na cidade da Horta, ilha do Faial.

