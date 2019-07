Apreensão de 211 quilos de pescado em Vila Franca do Campo

De acordo com comunicado, no decorrer de uma ação de fiscalização no porto de pesca de Vila Franca do Campo, foram detetados e apreendidos 211 quilos de chicharro, por fuga à lota.





Foi identificado um homem de 37 anos, e elaborado o respetivo auto de notícia por contraordenação, estando o infrator sujeito a uma coima num valor máximo de 3.740 euros.





A operação contou com a colaboração com a Inspeção Regional das Pescas.