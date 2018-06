Apreendidos 1400 quilos de cocaína ao largo do Faial

Os resultados do índice de desenvolvimento regional foram ontem divulgados e a Região surge entre as menos desenvolvidas do país. O assunto merece destaque na capa de hoje, tal como o estudo da DECO que mostra que fazer compras de supermercado sai mais caro nos Açores e na Madeira.

A reabertura do Hotel Açores Atlântico como hotel de cinco estrelas, a entrega de três mil euros aos bombeiros de Ponta Delgada pelos motards, e a anunciada intervenção na iluminação do Estádio de São Miguel são outros dos temas desta edição.