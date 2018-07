Apreendido cerca de 70 quilos de pescado na costa norte de São Miguel

A Polícia Marítima do Comando Local de Ponta Delgada, aprendeu cerca de 70 quilos de pescado diverso, na costa norte da ilha de São Miguel, no âmbito de uma missão de fiscalização no mar que contou com o apoio da Inspeção Regional das Pescas dos Açores.

No âmbito desta missão, que teve lugar ontem (terça-feira), foi apreendida uma arte de pesca do tipo palangre com mais de três quilómetros de comprimento, que se encontrava em zona proibida, apreendidos cerca de 70 quilos de pescado diverso, fiscalizadas cinco embarcações (três de pesca e duas de recreio) e levantados quatro autos de noticia.



De acordo com comunicado, a embarcação que estava a pescar em zona proibida com o referido palangre de mais de três quilómetros, foi obrigada a recolher a arte de pesca e encaminhada sob escolta da Policia Marítima para o porto de pesca de Porto Formoso, na costa norte da São Miguel, onde procederam à apreensão da arte de pesca e do pescado que foi encaminhado para os serviço da lota, tendo sido vendido e o dinheiro ficado à carga do processo de contraordenação levantado.





Estas ações de patrulhamento e fiscalização no mar, têm como objetivo principal o combate à pesca em locais proibidos, a verificação das condições de segurança das pessoas embarcadas, e a preservação dos recursos marinhos. Durante esta operação foram percorridas 135 milhas náuticas.