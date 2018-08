As mais lidas

O destaque fotográfico é para a chegada da família Furtado que se aventurou no mar durante dois anos, mas outros assuntos, como o concurso para o avião cargueiro nos Açores, as negociações entre a Delta e a SATA, e a subida ao palco da Lira Açoriana, são chamados à capa de hoje, onde o Desporto realça o Europeu de Patinagem.

Nesta edição, o Açoriano Oriental dá destaque à noticia da apreensão recorde de droga com destino a Ponta Delgada

