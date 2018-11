"Aposta na qualidade, inovação e sustentabilidade é o caminho certo para se valorizar mais toda a fileira do leite"

O secretário regional da Agricultura e Florestas afirmou que continuar a apostar na qualidade e na inovação, bem como potenciar e transformar em oportunidades a sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal é o caminho certo para se conseguir valorizar mais toda a fileira do leite nos Açores, tornando-a muito mais competitiva.

Citado em nota do Gacs, João Ponte, afirmou que "os Açores têm condições excecionais para a produção de leite natural de grande qualidade, em virtude de terem oportunidade para que o pastoreio das vacas ocorra 365 dias por ano nas pastagens. Este é um facto que a indústria tem que aproveitar e transformar numa vantagem competitiva”.

O governante, que falava quinta-feira à margem de uma visita à BEL, na Ribeira Grande, no âmbito da visita do Governo dos Açores à ilha de São Miguel, considerou que a empresa constitui um “bom exemplo” de uma indústria que tem apostado na inovação, na procura de novos mercados, na comunicação muito forte e na valorização do leite entregue pelos produtores.





Nos Açores, além de São Miguel, também na ilha Terceira já há projetos ligados à produção de leite biológico.





O secretário regional da Agricultura e Florestas também visitou a exploração de um dos quatro produtores de São Miguel que estão em processo de reconversão para a produção leiteira em modo biológico.







“É um exemplo de abertura, visão e cooperação entre produtores e indústria que importa replicar”, disse João Ponte, alegando que “a aposta na produção de leite biológico é estratégica para os Açores”.