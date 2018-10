O deputado do PS/Açores eleito pelo Faial, Tiago Branco, considerou que a aposta na diversificação agrícola tem permitido criar mais riqueza e mais emprego, registando um crescimento exponencial do número de produtores, bem como da área agrícola.

O também secretário-coordenador do PS/Faial falava à margem de uma visita realizada, a três projetos de investimento na área das próteas, na ilha do Faial, adianta nota de imprensa.





Para Tiago Branco, a “aposta registada nas áreas da horticultura, floricultura e fruticultura é muito relevante e pode garantir que a região será capaz, no futuro, de registar um maior abastecimento do mercado local, reduzindo as importações, por um lado, e aumentado as exportações por outro, o que se traduz claramente em benefícios para a nossa economia”.





O deputado referiu ainda que os “faialenses e os açorianos têm sabido aproveitar os fundos comunitários disponibilizados pelo Governo dos Açores, nomeadamente através do PRORURAL+, para implementar projetos de investimento inovadores que criam valor acrescentado".