APAV lança campanha de sensibilização sobre violência contra idosos

A campanha tem como principal mensagem "Olhar para o lado é ser cúmplice deste crime” e visa alertar os portugueses para esta “realidade ainda obscura da violência praticada contra as pessoas idosas”, refere a APAV em comunicado.

“Reconhecendo que a violência contra as pessoas idosas é uma questão social, de segurança e de saúde pública, considera-se que o combate eficaz deste problema contribui para um futuro mais inclusivo, em que todos sejam respeitados em cada ciclo da vida, nomeadamente no contexto de um envelhecimento ativo e saudável”, sublinha a associação.

Os últimos dados divulgados pela APAV referem que, entre 2013 e 2017, a associação apoiou 5.683 pessoas idosas, em que a maioria (4.556) foi vítima de crimes e de violência.

A maioria das vítimas eram mulheres (3.619) e em 37,4% dos casos as vítimas eram mãe ou pai do agressor e em 27,6% das situações era cônjuge.

Estas pessoas sofreram de vitimação continuada (79%) e em 12% dos casos viveram nesta situação entre dois a seis anos, com as agressões a ocorrerem sobretudo (53,3%) na residência comum e em 28,8% na residência da vítima.

A APAV apoia as pessoas idosas e as suas famílias, prestando-lhes apoio jurídico, psicológico e social, e conta com a colaboração de outras instituições, públicas e privadas, com o apoio dos vizinhos e conhecidos das vítimas, cujo papel pode ser “muito importante, sobretudo na denúncia das situações de violência”.

Segundo a associação, “a consciencialização da população conduziu ao incremento do número de pessoas apoiadas”.

Contudo, salienta, “há ainda muitos obstáculos, como as barreiras mentais, a dificuldade de acesso e compreensão da informação, a dependência, a vergonha e a fragilidade persistem aliadas à perceção pouco generalizada do problema”.

Para contornar estes obstáculos, a APAV lançou esta nova campanha, que consiste num vídeo que retrata o julgamento de um filho que coagiu, extorquiu e maltratou a mãe durante cinco anos.

À pergunta da juíza, protagonizada por uma atriz, se “agiu sempre sozinho”, o agressor, também ator, disse que não, explicando que contou com o silêncio dos vizinhos da mãe, do irmão e até da cabeleireira da mãe.

“A violência sobre as pessoas idosas aumentou mais de 30% nos últimos anos, olhar para o lado é ser cúmplice desde crime, não desvalorize. Ligue 116 006”, apela a APAV na campanha.

Segundo dados do Eurostat, Portugal será um dos Estados-Membros da União Europeia com maior percentagem de pessoas idosas e menor percentagem de população ativa em 2050.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) receia que este aumento, associado a uma certa quebra de laços entre as gerações e ao enfraquecimento dos sistemas de proteção social, venha a agravar as situações de violência.