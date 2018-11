António Ventura critica Governo da República em relação ao setor do leite

O deputado do PSD/Açores na Assembleia da República, António Ventura, afirmou que o Governo da República parece ter "desistido" do setor do Leite, mantendo-se a crise entre os produtores "sem que o executivo crie medidas para atenuar essa realidade", criticou.

"Lamento que o ministro tenha dito, relativamente ao preço do leite pago em Portugal, quando comparado com a União Europeia (UE) que, felizmente não somos os últimos. Fica demonstrado que o Governo desistiu deste setor", afirmou o social democrata, em comunicado.



Questionando o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, António Ventura alertou para o facto de "continuarmos na cauda dos países europeus, com o preço mais baixo pago ao produtor".



"Além de que estamos 15% abaixo do preço médio da UE, e até já somos ridicularizados por termos um valor lowcost pago ao produtor", disse



O deputado acusou ainda Capoulas Santos de, um ano depois, falar novamente "de inovação, experimentação e investigação, mas neste espaço de tempo nada se fez. Nunca foi sequer levada a cabo a recomendação de criar um comité científico agroalimentar".



Acrescenta o comunicado que António Ventura voltou ainda a denunciar o défice "de 10 milhões de euros no programa POSEI para os Açores", querendo saber "que iniciativas Portugal tem em vista, de modo a que se consiga colmatar esse défice - que também existe e que é de 5 milhões de euros, no caso da região autónoma da Madeira".