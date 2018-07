António Luís Gusmão Teixeira indicado para Presidente do Conselho de Administração da SATA

De acordo com nota do executivo regional, com esta alteração no cargo de Presidente do Grupo SATA, será também efetuada uma recomposição total do respetivo Conselho de Administração.



Nos termos legais, o processo de nomeação de António Luís Gusmão Teixeira inclui a sua audição em sede de comissão parlamentar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.



Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores, António Luís Gusmão Teixeira é detentor do Curso Especializado em Gestão por Projeto, ministrado pelo CEGE – Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior de Economia e Gestão.



Com larga experiência na área da gestão privada e da formação de recursos humanos, esteve envolvido em diversos estudos económicos, entre os quais o “Impacto dos Transportes na Economia Regional – Os Transportes Aéreos, Marítimos e Terrestres na Região Autónoma dos Açores”, coordenado pela Norma-Açores.



Foi ainda membro da equipa liderada pela EDA e SOMAGUE no processo de privatização da ELECTRA, S.A., empresa de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia e água em Cabo Verde.



António Luís Gusmão Teixeira iniciou a sua carreira profissional como monitor do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, foi formador em diversas escolas profissionais da Região e desempenhou também funções de membro da Comissão Executiva e vogal do INOVA – Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores.



Entre os vários cargos que desempenhou, destacam-se o de Diretor Empresarial da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e de administrador da EDA, onde assumiu diversos cargos de administração e de gerência em empresas participadas, nomeadamente na GLOBALEDA, na SOGEO, na GEOTERCEIRA, na SEGMA e na EEG.



Desde julho de 2010 que desempenhava funções de gerente na empresa CODEBIN, Lda.