António Costa quer atrair empresas para gerirem profissionalmente a floresta

Uma floresta onde, disse, “é possível ter o eucalipto de crescimento rápido que é essencial à indústria do papel, onde é preciso ter pinho de qualidade e certificado que é essencial à indústria da madeira e de onde resultam os resíduos que podem ser devidamente valorizados na produção do MDF ou da biomassa”.

“Temos um problema nacional com a nossa floresta, porque é desordenada e é uma floresta que, em vez de ser uma riqueza ao serviço do país, transforma-se tantas e tantas vezes uma ameaça aos bens, às empresas, às habitações e à própria vida humana. A reforma florestal é absolutamente decisiva”, afirmou.

“Ou como proprietários ou como arrendatários, mas que asseguram aquilo que a propriedade fragmentada que temos hoje não pode assegurar. É um trabalho que é essencial prosseguir de forma a que evitemos as tragédias que vivemos recentemente”, lembrou.

Neste sentido, acrescentou, é preciso mobilizar a sociedade portuguesa, os autarcas, a administração central e o tecido económico, porque é necessário “atrair para Portugal empresas como as que existem no Chile, na Finlândia e em tantos, tantos outros países que fazem uma gestão profissional da floresta”.

O primeiro-ministro defendeu esta sexta feira que “é preciso atrair para Portugal” empresas como há noutros países para a gestão profissional da floresta de forma a “valorizar este recurso natural” e “evitar tragédias” como as do ano passado.

