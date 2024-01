António Andrade quer recolocar os Açores no CPR

O candidato ao cargo de presidente da direção do Grupo Desportivo Comercial (GDC), António Andrade, quer voltar a colocar o Azores Rallye no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).



O antigo diretor de prova do GDC está a constituir uma lista para se apresentar ao ato eleitoral que deverá ter lugar no primeiro semestre do ano em curso e o principal objetivo da sua candidatura é recolocar os Açores no CPR.



“Há um caminho a percorrer. Os mandatos das direções são de três anos e o que posso dizer é que tudo faremos para, em primeiro lugar, tentar recuperar, ou reconquistar, o Campeonato de Portugal de Ralis. E só a partir daí é que podemos olhar mais à frente”, declarou António Andrade.



Em declarações ao Açoriano Oriental, o antigo diretor de provas do GDC (de 1999 e 2003 e de 2007 a 2018) lamenta o atual estado em que se encontra o clube que organiza um rali que, até há bem pouco tempo, foi “uma prova âncora e um ícone do ERC, com muito orgulho para nós açorianos, um campeonato que era difundido pelos quatro cantos do mundo”.



Depois do Azores Rallye ter sido afastado do ERC e do CPR, Andrade afirma que “pior do que está, era difícil”, justificando a iniciativa de avançar para o próximo ato eleitoral do clube como sendo um “dever de consciência para tentar recuperar algum do trabalho que foi perdido, um trabalho de gerações. Para se construir levam-se décadas, para cair às vezes são minutos! Nos últimos anos, por diversas adversidades, perdemos tudo ou praticamente tudo”, recordou.



A oficialização da candidatura deverá ocorrer nas próximas semanas, pretendendo o candidato fazer chegar a sua mensagem a todos os associados do clube, a partir do momento que tenha acesso à lista de sócios do GDC.