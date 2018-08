Nesta edição destaque ainda para a entrevista com Alexandre Gaudêncio, na qual afirma: “Queremos devolver a mística de vitória do PSD”.



"Falta de chuva afeta a produção de mel", "Associação quer maior atenção aos idosos" e "Melo Bento defende monumento de homenagem a Mota Amaral" são outras chamadas da Primeira Página.



No Desporto o destaque é "Luís Rego Jr. repete vitória no Rali de Santa Maria".