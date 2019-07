Ano letivo 2019/2020 decorre entre 16 de setembro e 19 de junho nos Açores

O próximo ano letivo terá início a 16 de setembro de 2019 e terminará a 19 de junho de 2020, dividindo-se em três períodos letivos. O primeiro período decorre de 16 de setembro a 17 de dezembro, o segundo entre 6 de janeiro e 27 de março e o terceiro vai decorrer de 14 de abril a 19 de junho. O primeiro período decorre de 16 de setembro a 17 de dezembro, o segundo entre 6 de janeiro e 27 de março e o terceiro vai decorrer de 14 de abril a 19 de junho. As interrupções letivas terão lugar de 18 de dezembro a 3 de janeiro, de 24 a 26 de fevereiro e de 30 de março a 13 de abril, segundo determina a portaria assinada pelo Secretário Regional da Educação e Cultura.

As escolas profissionais e as escolas do ensino regular que ministrem cursos profissionalmente qualificantes devem, segundo esta portaria, observar os períodos de interrupção letiva, cabendo-lhes, face aos condicionalismos desta modalidade especial de educação, fixar as datas de início e encerramento do ano letivo destes cursos, devendo contudo “a terceira interrupção compreender, obrigatoriamente, e no mínimo, o período entre a segunda-feira anterior ao domingo de Páscoa e a segunda-feira seguinte”.

A portaria governamental, entre outros aspetos, determina ainda que, no primeiro dia do ano letivo, 16 de setembro, designado como Dia ProSucesso, em todos os estabelecimentos de ensino “deverão ser calendarizadas e desenvolvidas atividades com alunos, docentes, pais e demais intervenientes da comunidade educativa, que permitam uma ampla divulgação do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar, a mobilização de todos e o compromisso com os objetivos e as iniciativas do plano de cada unidade orgânica”.





Determina-se igualmente que as atividades letivas do 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade terminam a 4 de junho, do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade terminam a 9 de junho, enquanto as atividades educativas na educação pré-escolar e as atividades letivas para os alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade terminam a 19 de junho.