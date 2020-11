Angra Sound Bay passa para a internet para fintar a pandemia

Numa primeira fase, a pandemia obrigou ao cancelamento abrupto de todos os eventos culturais. Mas agora as estratégias para fintar as contingências da pandemia estão cada vez mais apuradas. Inspirado nos “live” das redes sociais que muitos (quase todos, diria eu) artistas fizeram durante o período de confinamento, o concurso de música original “Angra Sound Bay” – sucessor do Angra Rock – passou do palco para a internet.

A edição deste ano acontece exclusivamente online. Os concertos dos concorrentes são transmitidos através do facebook da Associação Juvenil da Ilha Terceira – AJITER, que organiza o evento em colaboração com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e Governo Regional.

As audições terminaram ontem, mas os concertos, gravados desde o dia 26 de outubro, estão disponíveis para serem vistos e revistos.

Este ano foram selecionados 12 bandas para a fase final: Pandémicos, The Town Bar, João Moniz, ART’Fado, The Dust, RARA, Os Assintomáticos, Video Gaming Sound Track, Dreaming in Black, The Quiet Bottom, Piece of Cake e Shadow.

Estão em jogo três prémios, melhor projeto, melhor tema original e melhor letra. Toda a gente pode votar no prémio principal para o melhor projeto através de um formulário que está disponível no site da AJITER.

Se os concertos são virtuais, os prémios do concurso são bem palpáveis: 750€ para o melhor projeto, 350€ para o melhor original, 150€ para a melhor letra e 125€ para cada um dos participantes.

Fiquem atentos e façam as vossas apostas. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 13 de novembro, também na página de facebook da AJITER.