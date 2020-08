Angra recebe Festival de Curtas de Artes Performativas

Em cada uma das três noites, haverá três apresentações em diferentes locais ao ar livre na cidade, incluindo o jardim público, o Relvão, o MAH ou o bar Refill, apresentado por companhias e artistas das ilhas Terceira, São Miguel e São Jorge, adianta nota.

Cada peça, apresentada por um artista a solo, terá duração entre 10 e 25 minutos e o público será limitado – entre 15 a 30 pessoas - para que sejam cumpridas as medidas de distanciamento social.

O festival vai incluir espetáculos infantis, teatro, dança, espetáculos de rua, áudio dramas e contará com estreias de novas peças da Cães do Mar e do Alpendre criadas, incluindo uma coprodução.

A nota explica que o público deverá adquirir os ingressos com antecedência e receberá por mensagem de texto o local das peças 30 minutos antes do início da primeira apresentação de cada noite. Os ingressos podem ser adquiridos por através do link fornecido pelo QR code que está divulgado na página do Festival ou no link nas redes sociais do Alpendre Grupo de Teatro e Cães do Mar.





Programa

Sexta-feira - a partir das 20 horas

ÁGUA - Estúdio 13 (espetáculo para a infância)

Evocacão de Solnado - Tiago Arruda

Rubra Flor da Fajã - Cães do Mar (áudio drama)







Sábado - a partir das 21horas

O jogo do Diogo Leal - Alpendre

Clandestina - Cães do Mar (áudio drama)

InBOX - Diana Rosa







Domingo - a partir das 21 horas

O Sonho do Infante - Belarmino Ramos

Clandestina - Cães do Mar (áudio drama)

O jogo do Diogo Leal - Alpendre