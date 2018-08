Angra do Heroísmo: 484 anos assinalados com sessão solene e homenagens

A sessão solene terá lugar na próxima terça feira, dia 21 de agosto, dia da elevação de Angra a cidade, pelas 20h00 no salão nobre dos Paços do Concelho. A cerimónia começará com uma conferência proferida por Diniz Borges, Professor de língua e cultura portuguesas na escola secundária na Califórnia, intitulada “Angra e os primos da América”. Na mesma sessão serão entregues medalhas e insígnias do município, seguindo-se, na Praça Velha, um concerto pela Filarmónica da Associação Cultural do Porto Judeu e convidados.

Relativamente às condecorações o município vai reconhecer com medalhas de mérito municipal angrenses que se distinguiram nas mais diversas áreas.

Com Medalha de Mérito Profissional será agraciada Claudina do Coração de Jesus Borges, pelo contributo na área do ensino e Manuel Corvelo Pereira Rodrigues, a título póstumo, pelo percurso enquanto professor, dirigente e defensor dos Açores, e da ilha Terceira em particular, na captação de fundos comunitários.

No âmbito cultural, Euclides Delmar Mendes Coelho Álvares, pelo contributo na divulgação da cultura açoriana, Eduardo Teixeira Coelho, a título póstumo, pelo percurso como desenhador de banda desenhada, José Nuno da Câmara Pereira, a titulo póstumo, pelo percurso como artista plástico, Mário Luís da Silva Martins Cabral, a titulo póstumo, pelo contributo como professor, escritor, poeta, filósofo, artista plástico e cronista, Clube Musical Angrense, pelo contributo na cultura do concelho de Angra do Heroísmo, Grupo de Balhos e Cantares da Ilha Terceira, pelo contributo na cultura do concelho e Celso Francisco Sandrini, pelo contributo na divulgação da cultura açoriana em Santa Catarina e na dinamização da geminação entre as cidade de Angra do Heroísmo e Florianópolis.

Recebe a Medalha de Mérito Municipal Industrial e Comercial Casa Agrícola José Albino Fernandes, pelo contributo na tauromaquia da ilha Terceira.



Desportivamente são vários os agraciados: Ana Paula Espínola da Costa, pelo percurso na modaliadade do atletismo, Artur Duarte de Sousa André, pelo percurso na modalidade do futebol, Jorge Francisco Pereira Laureano, pelo percurso na modalidade do futebol, Luíz Manuel Martins Fernandes Louro, a título póstumo, pela dedicação ao desporto automóvel e finalmente Mário Jorge Duarte, pelo percurso na modalidade do judo enquanto atleta e formador.

No ramo da filantropia os agraciados são personalidades mas também instituições: Carlos Manuel Vasconcelos da Silveira, pela dedicação ao serviço da população enquanto Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, João Francisco Martins Furtado, a título póstumo, pela dedicação ao serviço da população enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Cinco Ribeiras, José Homem de Meneses, sua pela dedicação ao serviço da comunidade, Manuel Gabriel Dias Lopes, pela dedicação ao serviço da população enquanto Presidente da Junta de Freguesia dos Altares, Casa do Povo da Ribeirinha, pelo relevante serviço prestado à comunidade, Centro de Oncologia dos Açores, pelo relevante serviço prestado à comunidade na área da saúde, Confederação Operária Terceirense – Associação de Socorros Mútuos, pelo contributo nas áreas da solidariedade social e do ensino durante os últimos 100 anos, Irmandade de São Pedro ad vincula, pelo reconhecimento por mais de quatro séculos de solidariedade social,

Também os funcionários do município serão reconhecidos na sessão solene. Serão então agraciados com a Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha Dourada Manuel Areias Ferreira e Manuel Santos Soares Pereira pela forma como exercem as suas funções, honrando-se e, por acréscimo, honrando todos os funcionários do Município de Angra do Heroísmo.

A cerimónia contará, também, com diversos votos de louvor: Catarina dos Santos Cardoso, pelo progresso e resultados obtidos na prática da atividade desportiva, Elena Rheann Simões Furk, pelo título de campeã nacional de salto em altura no Torneio Olímpico Jovem Nacional, Flávio Cristóvam, pelo relevante percurso na área da música, José Manuel Medeiros, pelo relevante percurso na área da projeção cinematográfica, Luís Alberto Borba Gonçalves, pela dedicação, disponibilidade, que revela no exercício das suas funções como coordenador técnico dos Serviços Municipalizados Luís Soares Guiod de Castro, pelo relevante percurso na área do karaté, Marcelino Barcelos Couto, pela dedicação, disponibilidade, que revela no exercício das suas funções como encarregado dos meios operacionais, Paulo Ferreira Mendes Monjardino, pela dedicação e disponibilidade que revelou no exercício das suas funções como vogal do Conselho de Administração da Teramb - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM, Vitor Manuel Leal Câmara, pela dedicação, disponibilidade, que revela no exercício das suas funções como colaborador da Unidade de Cultura, a equipa técnica da Cáritas pelo sucesso de projetos com importante impacto social, Sport Clube Angrense, pela vitória no Campeonato Sénior de Futebol dos Açores e pela vitória no Campeonato Regional de Futebol Juniores B, na época desportiva 2017-2018 e finalmente o Sport Club Lusitânia, pela vitória no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Futsal – Série Açores, na época desportiva 2017-2018.



No serão de terça feira haverá, ainda, um espaço para honrar os melhores alunos das diversas escolas do município:

Melhor aluno que concluiu o 12.º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 18 valores, Gustavo Parreira Caria.

Melhor aluna que concluiu o 12.º ano na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com a classificação final de 19 valores, Helena Lanova.

Melhor aluna da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com a classifica - ção final de 19 valores, Dulce Ponte Melo.

Melhor aluna da Escola Profissional Inetese Açores, com a classificação final de 18,7 valores, Jéssica Brasil Ourique.

Segunda melhor aluna que concluiu o 12.º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 17,8 valores, Danía Nicole Simões Furk.

Segunda melhor aluna que concluiu o 12.º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 17,8 valores, Mafalda Lima Braga.

Segundo melhor aluno que concluiu o 12.º ano na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com a classificação final de 18 valores, Tiago Bertão Ventura.

Segundo melhor aluna da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com a classificação final de 17,8 valores, André Filipe Azevedo Gonçalves.

Segunda melhor aluna da Escola Profissional Inetese Açores, com a classificação final de 17,6 valores, Patricía de Fátima da Rocha Ribeiro.

Terceiro melhor aluno que concluiu o 12.º ano na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com a classificação final de 17,6 valores, Gonçalo Augusto Fernandes Lucas.

Terceira melhor aluna da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com a classificação final de 17,6 valores, Mariana da Conceição Valentim Avila.

Terceira melhor aluna da Escola Profissional Inetese Açores, com a classificação final de 15,6 valores, Diana de Fátima da Rocha Lima.